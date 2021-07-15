 Джойс: Усик створить проблеми Джошуа, але буде нокаутований | Бокс | Champion.com.ua
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Джойс: Усик створить проблеми Джошуа, але буде нокаутований

Сьогодні 13:40 1158 0
Британець поділився своїми очікуваннями від бою
Джойс: Усик створить проблеми Джошуа, але буде нокаутований
#Усик, #Джошуа

Джерело - boxingscene.com.

Британець Ентоні Джошуа зможе нокаутувати українського боксера Олександра Усика.

Про це заявив боксер Джо Джойс.

"Я думаю, що бій з Усиком буде непростим для Джошуа, але він повинен нокаутувати його. Це суперважку вагу, все може бути, але Усик - це не жарти. Він олімпійський чемпіон, дуже досвідчений лівша, тому він, ймовірно, створить проблеми Джошуа своєю хорошою роботою ніг і володінням рингом.

Але я думаю, що Ентоні рано чи пізно добереться до нього і нокаутує.

Я з радістю битимуся з будь-яким з них, але мені б дуже хотілося побитися з Джошуа. Я думаю, він захоче битися з Ф'юрі, тому нам потрібно буде подивитися, що там відбувається. Але я йду по лінії WBO і з нетерпінням чекаю моменту, коли стану обов'язковим претендентом", - сказав Джойс.

Про поєдинок між Усиком і Джошуа повинні  оголосити найближчими днями. Бій має відбутися 25 вересня на стадіоні Тоттенгем Готспур в Лондоні.

Нагадаємо, Ф'юрі включив Усика в список ймовірних суперників після Вайлдера.

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