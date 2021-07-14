 Красюк: В наших планах вивести Митрофанова в статус офіційного претендента на титул чемпіона світу | Бокс | Champion.com.ua
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Красюк: В наших планах вивести Митрофанова в статус офіційного претендента на титул чемпіона світу

Сьогодні 17:17 155 0
Красюк: В наших планах вивести Митрофанова в статус офіційного претендента на титул чемпіона світу

Вже цієї суботи, 17 липня, в АККО Інтернешнл відбудеться вечір боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions”, де в головному поєдинку Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше захищатиме титул WBO Oriental у першій середній вазі в протистоянні з Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBF, Чемпіоном Нігерії, Рілліваном Бабатунде (13-0-0, 8 КО).

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк поділився планами щодо розвитку кар'єри Дмитра.

"Коли Дмитро завоював титул WBO Oriental, це для нього була путівка до рейтингу. Тобто зараз він має право офіційно претендувати на бій за титул Чемпіона світу. Якщо в його ваговій категорії відбуватиметься добровільний захист поясу чемпіоном, то суперник буде відібраний саме із топ-15 рейтингу WBO, куди потрапив Дмитро завдяки завоюванню цього титулу. Захист титулу WBO Oriental зможе покращити його позиції в рейтингу. І після кількох захистів він вийде на лідируючі позиції. І в наших планах згодом вивести його в статус офіційного претендента на титул Чемпіона світу".

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