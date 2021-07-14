 Гірн: Джошуа відмовився битися з Усиком 14 серпня | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Джошуа відмовився битися з Усиком 14 серпня

Сьогодні 15:24 1782 0
Промоутер пояснив причину вибору дати проведення бою
Гірн: Джошуа відмовився битися з Усиком 14 серпня
#Усик, #Джошуа

Джерело - Vringe.com.

Бій між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Олександром Усиком (18-0, 13 КО) відбудеться тільки в кінці вересня, хоча британський чемпіон WBA, WBO і IBF планував повернутися на ринг 14 серпня.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Спершу ми працювали над іншою датою - 14 серпня. Але коли запропонували її Джошуа, то він і його команда відразу ж дали зрозуміти, що цей варіант їх не влаштовує.

Ентоні сказав: "Послухай, останні 4 або навіть 5 місяців я готувався до бою за звання абсолюту з Тайсоном Ф'юрі. По-перше, мене все ще пригнічує, що бій з Ф'юрі зірвався. По-друге, Усик - це зовсім інший опонент, під якого потрібні зовсім інші спаринг-партнери.

Тому ми відсунули бій на 7 тижнів, щоб дати час Джошуа перезавантажитися і знову повернутися до тренувань", - заявив Гірн.

Очікується, що Усик і Джошуа з'ясують найсильнішого 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, Ф'юрі включив Усика в список ймовірних суперників після Вайлдера.

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