 Редкач про бій з Ломаченком: Я б не хотів побити легенду | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач про бій з Ломаченком: Я б не хотів побити легенду

Сьогодні 11:09 1127 0
Редкач про бій з Ломаченком: Я б не хотів побити легенду
Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач, який нещодавно змінив вагову категорію, не має бажання бити Василя Ломаченка.

Про це написав Редкач на своїй сторінці в Facebook.

"Я б не хотів бити легенду любительського боксу. Він - старий уже, з численними травмами. Поб'ю його, скажуть, що він уже не той і так далі. Фанати культу Ломаченка в будь-якому випадку будуть незадоволеними та знайдуть купу причин - травми, не його вага, тощо. Усі ж розуміють, що Вася хоче реванш з Лопесом. Він у всіх інтерв'ю заявляє, що з в бою з Лопесом украли перемогу, що там - нічия. Нічия буває в футболі, а не в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу! Можливо, Вася отримає реванш з Лописом, десь у 2025 році.

У мене ж буде бій з Денисом Берінчиком у Києві, принаймні він сам мені запропонував. Тепер справа за K2 Promotion", - зазначив боксер.

Проте, Редкач заявив, що без проблем вийде в ринг проти Ломаченка, якщо такий бій організують.

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