Красюк: Бій з Джошуа - поєдинок життя для Усика

Український боксер Олександр Усик ретельно готуватися до поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Для Усика це бій його життя, так що він готується до нього з повною концентрацією. Олександр підійшов максимально професійно, тому що поки проходив переговорний процес щодо бою за тимчасовий титул - Усик тренувався, не втрачав часу.

Усик займався функціональної фізичною підготовкою, нарощував м'язи. На мій погляд, він непогано впорався з цим завданням", - сказав Красюк.