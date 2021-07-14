 Красюк: Бій з Джошуа - поєдинок життя для Усика | Бокс | Champion.com.ua
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Красюк: Бій з Джошуа - поєдинок життя для Усика

Сьогодні 08:08 444 0
Промоутер оцінив готовність українця до зустрічі з британським чемпіоном
Красюк: Бій з Джошуа - поєдинок життя для Усика
#Красюк, #Джошуа, #Усик

Джерело - isport.ua.

Український боксер Олександр Усик ретельно готуватися до поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Для Усика це бій його життя, так що він готується до нього з повною концентрацією. Олександр підійшов максимально професійно, тому що поки проходив переговорний процес щодо бою за тимчасовий титул - Усик тренувався, не втрачав часу.

Усик займався функціональної фізичною підготовкою, нарощував м'язи. На мій погляд, він непогано впорався з цим завданням", - сказав Красюк.

Бій Усика і Джошуа запланований на 25 вересня. У своєму останньому поєдинку Усик здолав Дерека Чісору за очками. Джошуа, своєю чергою, в кінці минулого року нокаутував Кубрата Пулєва, захистивши три чемпіонські пояси в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Ф'юрі включив Усика в список ймовірних суперників після Вайлдера.

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