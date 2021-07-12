Ф'юрі отримав нагороду від ESPN як найкращий боксер року

Поєдинок Ф'юрі - Вайлдер, який був запланований на 24 липня, перенесли через коронавірус

Джерело - ESPN.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі визнаний найкращим боксером року за версією ESPN Espy Awards 2021.

Про це повідомляє пресслужба видання.

В останній раз суперважковаговик отримував цю нагороду в 2002 році. Це був Леннокс Л'юїс.

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Нагорода Espy найкращому боксеру вручається щорічно з 1993 року.

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі - Вайлдер, який був запланований на 24 липня, перенесли через коронавірус у Тайсона на 9 жовтня.