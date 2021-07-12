Веліковський про спаринги з Митрофановим: З Дмитром будь-який спаринг важкий

Відомий український середньоваговик Андрій Веліковський розповів про спільні спаринги з Дмитром Митрофановим.

Митрофанов битиметься з чемпіоном Нігерії

"З Дмитром будь-який спаринг важкий. Він завжди працює в гарному темпі, і не дає подихати. Завжди добре працює першим номером. З ним цікаво працювати, можна дізнатися для себе щось нове. Тому з ним всі спаринги якісні.

Дмитро в дуже гарній формі, і в нього ще є трохи часу її покращити. І я думаю, у нього все вийде", - запевнив Андрій.