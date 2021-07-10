Арум готовий допомогти Лопесу в суді проти Triller

Промоутер хоче, щоб Теофімо побився в його шоу 11 грудня

Джерело - Чемпіон.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум готовий допомогти абсолютному чемпіонові світу в легкій вазі Теофімо Лопесу в можливих судових розглядах з стрімінговой платформою Triller.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Ленс Пагмайр.

"На тлі назріваючих проблем, пов'язаних з бажанням Triller привезти в жовтні Теофімо Лопеса в рідну для Джорджа Камбососа Австралію, Боб Арум розповів мені, що планує влаштувати для Лопеса бій 11 грудня. Він готовий разом з Лопесом подати позов, щоб переконатися, що в жовтні не буде ніяких затримок", - зазначив Пагмайр.

Нагадаємо, Triller хоче перенести бій між Лопесом та Камбососом в Сідней і провести поєдинок 17 жовтня. У команді Лопеса вже висловилися проти цього варіанту і дали зрозуміти, що Лопес готовий звільнити титул IBF, якщо його зобов'яжуть битися в Австралії.