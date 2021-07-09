Україна втратила олімпійську ліцензію через допінг одного з боксерів

Позитивний допінг-тест здав Барабанов

Збірна України не зможе використати повну квоту ліцензій на олімпійському турнірі з боксу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Через позитивний допінг-тест та відсторонення українську збірну на турнірі не зможе представити Євген Барабанов.

Барабанов здобув олімпійську ліцензію за світовим рейтингом, однак у фінальній заявці НОК України на Олімпіаду його імені не було.

Позитивний допінг-тест Барабанов здав ще у січні 2021 року. Уже після цього він виступав у Європейському ліцензійному турнірі, де не зміг відібратися на Олімпіаду.

Та Євген використав останню доступну можливість - перерозділ квот за рейтингом Boxing Task Force.

Але в суботу, 26 червня, Національний антидопінговий центр України повідомив Федерацію боксу України про факт порушення Євгеном Барабановим антидопінгових правил. Відповідно, він був виключений із заявки на Олімпійські ігри.

Барабанова відсторонили на 2 роки від будь-якої змагальної діяльності.

Відповідно, Україну в олімпійському боксерському турнірі представлятимуть п'ять боксерів: Анна Лисенко (до 69 кг), Микола Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) та Цотне Рогава (91+ кг).