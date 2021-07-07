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Промоутер: Накатані був ідеальним суперником для Ломаченка

Сьогодні 19:40 258 0
Дібелла оцінив виступ українця
Промоутер: Накатані був ідеальним суперником для Ломаченка
#Ломаченко

Джерело - boxing247.com.

Для повернення на ринг після поразки від Теофімо Лопеса українцю Василю Ломаченку підібрали хорошого суперника.

Про це заявив американський промоутер Лу Дібелла.

"Бій з Накатані був ідеальним для Ломаченка. Хлопці з Top Rank знають, як потрібно вести справи. Я давав Накатані нульові шанси як перед цим поєдинком, так і під час його перегляду.

Це дійсно був ідеальний варіант. Але знаєте що? Накатані показав непоганий бокс. Проте кожен, хто вважав, що цей хлопець, який нокаутував Фелікса Вердехо, поб'є Ломаченка, просто не мали чіткого уявлення про нього", - заявив Дібелла.

Ломаченко здобув дострокову перемогу над Накатані - рефері зупинив бій в дев'ятому раунді. Ця перемога стала для українця 15-й на професійного рингу.

Нагадаємо, Ломаченко обігнав Усика у рейтингу Р4Р.

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