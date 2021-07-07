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Фортуна включив Ломаченка до п'ятірки найкращих легковаговиків світу

Вчора 23:55 299 0
Домініканець віддав належне українському боксеру
Фортуна включив Ломаченка до п'ятірки найкращих легковаговиків світу
#Ломаченко

Джерело - EsNews.

До списку найкращих боксерів легкого вагового дивізіону входить українець Василь Ломаченко.

Про це заявив колишній чемпіон світу Хав'єр Фортуна.

"П'ятірка найкращих легковаговиків - це Теофімо Лопес, Василь Ломаченко, Джервонта Девіс, Девін Хейні і я. Вважаю, що реванш Ломаченка з Лопесом буде дуже хорошим. Лопес підійде до бою на тлі приголомшливої перемоги над Камбососом", - заявив Фортуна.

Нагадаємо, бій Ломаченко проти Накатані завершився в дев'ятому раунді після того, як рефері зарахував японцеві технічний нокаут. Перемога стала для українця 15-й на професійного рингу.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко піднявся на одну позицію в рейтингу найкращих боксерів за версією ESPN.

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