Ф’юрі: Усик стане найскладнішим випробуванням для Джошуа

Український боксер Олександр Усик може завдати багато проблем Ентоні Джошуа.

Про це розповів відомий британський боксер Х'юї Ф'юрі.

"Це дуже хороший бій. Не можна недооцінювати Олександра Усика, тому що він хороший і незручний боксер. Джошуа теж хороший боєць, і він прогресує, так що треба віддати йому за це належне. Це буде відмінний поєдинок.

Я думаю, що Усик стане найскладнішим випробуванням для Джошуа. Олександр продовжує вчитися. Він не дурний, а дуже розумний боксер. Подивимося, чи створять Усику багато проблем габарити Джошуа. Олександру доведеться битися з більш потужним суперником, і будь-який удар може закінчити бій. Вагові категорії існують не просто так, чи не так?" - сказав Ф'юрі.