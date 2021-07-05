В аматорському боксі збільшили кількість вагових категорій

Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA) прийняла рішення про збільшення кількості вагових категорій.

Про це повідомляє пресслужба AIBA.

Тепер замість десяти дивізіонів у чоловіків буде 13, а у жінок – 12.

Раніше в чоловічому і жіночому аматорському боксі було по десять вагових категорій.

Тепер в чоловічих змаганнях боксери будуть виступати в категоріях до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг і понад 92 кг.

Жінки змагатимуться в категоріях до 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 і понад 81 кг.

Нові вагові категорії вступлять в силу на всіх змаганнях для всіх вікових груп під егідою AIBA з 1 серпня 2021 року.