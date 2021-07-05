Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.

Легендарний український боксер Володимир Кличко підтримав збірну України.

"Вітаю Англію з відмінною грою! Матч пішов не в тому напрямку, в якому я хотів, але це спорт. Я був тим, хто програв в своєму спорті, як ви всі знаєте, особливо ви, англійські фанати. Справа не в поразці, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильніше, ми всі любимо повернення, чи не так?", - розповів колишній боксер.