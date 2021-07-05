Джерело - Чемпіон.
Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.
Легендарний український боксер Володимир Кличко підтримав збірну України.
"Вітаю Англію з відмінною грою! Матч пішов не в тому напрямку, в якому я хотів, але це спорт. Я був тим, хто програв в своєму спорті, як ви всі знаєте, особливо ви, англійські фанати. Справа не в поразці, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильніше, ми всі любимо повернення, чи не так?", - розповів колишній боксер.
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"Я також дуже пишаюся українською командою, нам потрібно високо тримати голову, так як ми далеко пройшли в цьому турнірі, показуючи, що ми можемо боротися. Не сумніваюся, ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами. Продовжуйте вболівати, і одного разу, можливо, я навіть знову почую, як ви скандуєте моє ім'я", - заявив Кличко.
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