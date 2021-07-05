Красюк: Митрофанов володіє особливими професійними навичками, які можуть підняти його на топ-рівень

Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов може вийти на топ-рівень.

Так вважає генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк

"Митрофанов важко тренується. Він володіє особливими професійними навичками, які можуть підняти його на топ-рівень. Моя робота зараз полягає в тому, щоб вивести його туди. У нього є весь необхідний потенціал. Не можу сказати, що його останній поєдинок був дуже легким, але була різниця в боксерських навичках. Це те, що робить українських боксерів відомими на весь світ. Цей досвід вони отримують в любительському боксі.

Він був частиною команди Усика, Ломаченка і Берінчика під керівництвом WSB. Він виступав на Олімпіаді. Я підписав контракт з ним після того, як він 2 роки провів в США. Я не міг винести того, що його кар'єра розвалюється на частини. Мені подобався цей хлопець, подобалося те, як він себе поводить. Він сирота - його батьки загинули в автокатастрофі, коли йому було 2 чи 3 роки. Дмитра ріс з бабусею та дідусем. У дитинстві він потрапив в інтернат. Про цей час Дмитро говорив: "Було тільки два шляхи: перший - наркотики та алкоголь, другий - спорт". Він вибрав другий шлях і став займатися боксом. Він вдячний своєму тренеру за те, що той зробив бокс частиною його життя. В іншому випадку не було б Митрофанова таким, яким він є зараз".