Кролла: Стиль Усика може стати нічним кошмаром для Джошуа

Український боксер Олександр Усик стане дуже важким опонентом для британця Ентоні Джошуа.

Про це заявив колишній чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла.

"Габарити Джошуа будуть проблемою для Усика. Стиль Олександра може стати нічним кошмаром для Джошуа. Попередньо ставлю на Джошуа в поєдинку з Усиком, але у мене немає впевненості в цьому. Я вважаю Джошуа топовим бійцем", - заявив колишній боксер.

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"Дуже поважаю його за те, що він прийняв це бій. Він міг відійти в сторону або звільнити титул WBO, а потім побитися з Ділліаном Вайтом, наприклад. Джошуа міг би провести бій з будь-яким суперником. Поєдинок з Вайтом не був би легким, але Усик - дуже складний опонент для Джошуа", - сказав Кролла.