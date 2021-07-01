Портер: Ломаченко мені нагадав Пакьяо

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) завдяки перемозі над японським легковаговиком Макайосі Накатані (19-2, 13 КО) вийшов на новий рівень.

Про це заявив колишній чемпіон WBC в напівсередній вазі Шон Портер.

"Лопес - важлива частина рівняння. Мені здається, що Ломаченко підходив до боїв з Лопесом і Накатані в різний спосіб. Потрібно розуміти, що спортсмен готуватися під кожного суперника індивідуально.

Можливо, Ломаченко не росте зараз, але мені здається, що поєдинок з Накатани допоміг Ломаченку вирости, і він перейшов на інший рівень. Я побачив у нього натяки на техніку Менні Пакьяо. Я не побачив мощі і вибухів, але він заходив до Накатані справа, а потім пробивав лівий прямий. Дуже багато схожості з Пакьяо", - сказав Портер.