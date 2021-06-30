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Лопес дуже хворий - джерело

Сьогодні 19:11 341 0
Теофімо Лопеса важко переніс коронавірус
Лопес дуже хворий - джерело
Фото - gettyimages
#Лопес

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) важко переніс коронавірус і досі бореться з наслідками хвороби.

Про це повідомляє інсайдер Кріс Маннікс.

"Близькі до Лопеса люди сказали мені, що там все дуже серйозно. Кажуть, він дуже хворий. Кажуть, досі бореться з наслідками хвороби. Невідомо, коли він повністю відновиься. І вже тим більше невідомо, коли він зможе приступити до повноцінних тренувань. Самі розумієте, йому знадобиться місяць-два, щоб знову набрати форму", - повідомив Маннікс.

Раніше повідомлялося, що Лопес готовий до реваншу з Ломаченком.

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