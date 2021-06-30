Лопес дуже хворий - джерело

Чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) важко переніс коронавірус і досі бореться з наслідками хвороби.

Про це повідомляє інсайдер Кріс Маннікс.

"Близькі до Лопеса люди сказали мені, що там все дуже серйозно. Кажуть, він дуже хворий. Кажуть, досі бореться з наслідками хвороби. Невідомо, коли він повністю відновиься. І вже тим більше невідомо, коли він зможе приступити до повноцінних тренувань. Самі розумієте, йому знадобиться місяць-два, щоб знову набрати форму", - повідомив Маннікс.