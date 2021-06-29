Промоутер Боб Арум вважає, що реванш Василь Ломаченко - Теофімо Лопес може відбутися в наступному році.

Про це заявив сам промоутер.

"Реванш з Ломаченком - найвигідніший бій, який може отримати Лопес. На поєдинку Ломаченка були люди, які готові зробити пропозицію, щоб провести реванш в одній з країн Середнього Сходу.

Можливо, десь в лютому. Наша робота полягає в тому, щоб знову звести в рингу цих двох хлопців", - сказав Арум.