Джерело - Boxingnews 24.
Промоутер Боб Арум вважає, що реванш Василь Ломаченко - Теофімо Лопес може відбутися в наступному році.
Про це заявив сам промоутер.
"Реванш з Ломаченком - найвигідніший бій, який може отримати Лопес. На поєдинку Ломаченка були люди, які готові зробити пропозицію, щоб провести реванш в одній з країн Середнього Сходу.
Можливо, десь в лютому. Наша робота полягає в тому, щоб знову звести в рингу цих двох хлопців", - сказав Арум.
Однак до потенційного реваншу Лопесу потрібно перемогти Джорджа Камбососа в рамках обов'язкового захисту.
Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.