Вайт повернеться на ринг в кінці серпня

Суперник англійця поки невідомий

Тимчасовий чемпіон світу в суперважкій вазі Ділліан Вайт проведе наступний бій у кінці серпня.

Про це повідомляє Boxingnews24.com.

Поєдинок відбудеться в США, але суперник Уайта поки не називається. Відомо, що це не Енді Руїс або Луїс Ортіс.

У своєму останньому бою Вайт нокаутував Олександра Повєткіна, повернувши собі титул тимчасового чемпіона за версією WBC.

У серпні минулого року Вайт програв Повєткіну в їх першому поєдинку. Для англійця поразка стала другою в кар'єрі.

Нагадаємо, Вайт хоче провести бій-реванш з Джошуа.