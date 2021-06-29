Вайт повернеться на ринг в кінці серпня

Джерело - sportarena.com.
Тимчасовий чемпіон світу в суперважкій вазі Ділліан Вайт проведе наступний бій у кінці серпня.
Про це повідомляє Boxingnews24.com.
Поєдинок відбудеться в США, але суперник Уайта поки не називається. Відомо, що це не Енді Руїс або Луїс Ортіс.
У своєму останньому бою Вайт нокаутував Олександра Повєткіна, повернувши собі титул тимчасового чемпіона за версією WBC.
У серпні минулого року Вайт програв Повєткіну в їх першому поєдинку. Для англійця поразка стала другою в кар'єрі.
Нагадаємо, Вайт хоче провести бій-реванш з Джошуа.