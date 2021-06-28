Ворд: Публіка вимагає реваншу Ломаченка і Лопеса, Теофімо це розуміє

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Ворд після перемоги Василя Ломаченка над Макайосі Накатані бачить можливий другий бій українця проти Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам Ворд.

"Перед боєм Ломаченко - Накатані я не думав, що Лопесу цікавий реванш, судячи з того, що він говорив. Але це було до бою Ломи. Але після цього поєдинку команда Лопеса заговорила публічно, звичайно Теофімо-молодший - бос, тому він повинен підтвердити те, що сказав його батько.

Після такого бою, який показав Ломаченко, публіка буде вимагати реваншу. Тепер ми в інший стратосфері, фани і ЗМІ вимагають реваншу Лопеса і Ломаченка. На горизонті з'явився супербій і команда Лопеса це визнає.

Тепер Теофімо опинився під тиском, адже він повинен яскраво перемагати Камбососа, так, як це зробив Ломаченко.

Шанси в реванші? Для мене тут немає фаворита. У нормальних обставинах перевагу дають чемпіону, Лопесу, але виступ Ломи робить шанси в цьому бою 50 на 50", - сказав Ворд.