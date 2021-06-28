Ломаченко: Баті моєму дякую. Він мозок і машина

Українець записав відеозвернення своїм уболівальникам

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вдячний всім за підтримку під час бою з Макайосі Накатані.

Про це заявив сам Ломаченко.

"Хлопці, хотів подякувати всім за підтримку. Хочу сказати величезне спасибі Всевишньому за те, що дав мені шанс повернутися і повернутися так красиво. Величезне спасибі моїй команді. Баті моєму спасибі. Він, звичайно, мозок, машина. Спасибі психологу Борисовичу, менеджеру Егісу Клімасу, спаринг-партнерам, які допомагали мені тут. Та й вдома мені Денис допомагав, приїжджав з Кривого Рогу. Тобі теж величезне спасибі. Твої 90 кілограмів і 180 сантиметрів розмаху рук дуже мені допомогли. Дякую всім, зі мною все добре. Як ви вже чули, реванш з Лопесом все ближче і ближче. Швидше за все, це буде грудень. Так що ось так от", - сказав Ломаченко.

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У ніч на 27 червня Ломаченко здобув яскраву дострокову перемогу над Накатані.