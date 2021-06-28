Стало відомо, коли може відбутися реванш Ломаченко - Лопес

Промоутер американського чемпіона вже зустрівся з потенційними інвесторами

Джерело - Чемпіон.

Реванш колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса може відбутися через півроку.

Про це заявив журналіст The Athletic Ленс Пагмайр.

"Лопес-старший каже, що реванш відбудеться після бою з Камбососом. Арум зустрівся з людьми з Близького Сходу, які можуть прийняти цей поєдинок на початку 2022 року", - зазначив Пагмайр.

У ніч на 27 червня Ломаченко здобув яскраву дострокову перемогу над Накатані.