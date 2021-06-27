Український борець з гумором привітав боксера

Джерело - Чемпіон.

Український борець греко-римського стилю і депутат Верховної Ради України Жан Беленюк захоплений боєм українця Василя Ломаченка з Макайосі Накатані.

Про це заявив сам Беленюк.

"Лома виходить на міжгалактичний рівень, перемагає інопланетян. Вітаю Васю з упевненою перемогою", - зазначив Беленюк.

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В ніч з 26 на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройшов великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank.

Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 10 KO) виграв бій проти японця Макайосі Накатані (19-2, 13 KO) нокаутом у дев'ятому раунді.