 Президент WBO: Не можу дочекатися, коли знову побачу Ломаченка у титульному бою | Бокс | Champion.com.ua
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Президент WBO: Не можу дочекатися, коли знову побачу Ломаченка у титульному бою

Сьогодні 15:54 889 0
Валькарсель - про перемогу українця над Накатані
Президент WBO: Не можу дочекатися, коли знову побачу Ломаченка у титульному бою
#Ломаченко, #Накатані

Джерело - Чемпіон.

Президент WBO Франсіско Валькарсель захоплений перемогою Василя Ломаченка у бою проти Макайосі Накатані.

 Про це заявив сам функціонер.

"Василь Ломаченко повернувся. Видатний виступ. Не можу дочекатися, коли знову побачу Лому в титульному бою. Вітання всій команді Ломаченка", - зазначив Валькарсель.

Відзначимо, що Ломаченко володів поясами WBO у трьох різних вагових категоріях (напівлегкий дивізіон, другий напівлегкий і легкий).

Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.

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