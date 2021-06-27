Президент WBO: Не можу дочекатися, коли знову побачу Ломаченка у титульному бою

Джерело - Чемпіон.
Президент WBO Франсіско Валькарсель захоплений перемогою Василя Ломаченка у бою проти Макайосі Накатані.
Про це заявив сам функціонер.
"Василь Ломаченко повернувся. Видатний виступ. Не можу дочекатися, коли знову побачу Лому в титульному бою. Вітання всій команді Ломаченка", - зазначив Валькарсель.
Відзначимо, що Ломаченко володів поясами WBO у трьох різних вагових категоріях (напівлегкий дивізіон, другий напівлегкий і легкий).
Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.