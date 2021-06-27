Журналіст - про перемогу Ломаченка: Побиття від дзвінка до дзвінка

Репортер захопився виступом українського боксера

Джерело - Чемпіон.

Відомий журналіст видання The Athletic Майк Коппінгер вражений яскравою перемогою Василя Ломаченка над Макайосі Накатані.

Про це заявив сам журналіст.

"Ломаченко завершив шоу технічним нокаутом в дев'ятому раунді. Це побиття від дзвінка до дзвінка. Після операції Лома виглядав дуже круто. Тепер йому потрібен ще один великий бій. Матч-реванш з Теофімо Лопесом?", - зазначив Коппінгер.

Відзначимо, що Ломаченко після перемоги над японцем також запропонував Лопесу провести реванш.

Пізніше батько американця заявив, що другий бій Лопеса і Ломаченко може відбутися у грудні.