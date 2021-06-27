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Ломаченко: Клімас і Лопес-старший домовилися про реванш

Сьогодні 13:39 394 0
Український боксер буде готуватися до другого бою проти Теофімо
Ломаченко: Клімас і Лопес-старший домовилися про реванш
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко суттєво наблизився до бою-реваншу з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам боксер.

"Останні новини були такі, що Егіс Клімас розмовляв на камеру з Лопесом-старшим, там стояв Боб Арум. Вони потиснули руки і начебто домовилися про те, що буде реванш. Зараз Лопесам треба провести поєдинок з Камбососом, а після цього, в грудні - реванш. Швидше за все, в Madison Square Garden.

У Лопеса були проблеми в бою з Накатані. Може, він вийшов і не налаштувався на нього. На той момент Накатані ніхто не знав, тому це цілком можливо. Я б сказав, що Накатані незручний. Японці завжди відрізняються стійкістю і характером", - сказав Ломаченко.

Відзначимо, що у 2019-му році Лопес здобув перемогу над Накатані одноголосним рішенням суддів.

В ніч з 26 на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройшов великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank.

Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.

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