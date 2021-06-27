Ломаченко: Клімас і Лопес-старший домовилися про реванш

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко суттєво наблизився до бою-реваншу з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам боксер.

"Останні новини були такі, що Егіс Клімас розмовляв на камеру з Лопесом-старшим, там стояв Боб Арум. Вони потиснули руки і начебто домовилися про те, що буде реванш. Зараз Лопесам треба провести поєдинок з Камбососом, а після цього, в грудні - реванш. Швидше за все, в Madison Square Garden.

У Лопеса були проблеми в бою з Накатані. Може, він вийшов і не налаштувався на нього. На той момент Накатані ніхто не знав, тому це цілком можливо. Я б сказав, що Накатані незручний. Японці завжди відрізняються стійкістю і характером", - сказав Ломаченко.