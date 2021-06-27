Атлас прокоментував феєричне повернення Ломаченка

Фахівець залишився задоволеним боєм

Колишній тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас залишився задоволеним виступом Василя Ломаченка в бою проти Макайосі Накатані.

Про це заявив сам фахівець.

"Ломаченко не просто влучав потужними ударами, він створював кути для влучання. Дуже розумно", - зазначив Атлас.

В ніч з 26 на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройшов великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank.

Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.