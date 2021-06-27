Ломаченко - Накатані: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

3-раунд: Класно по корпусу пробиває Ломаченко, Накатані погано в захисті діє. Ніякь японець свою перевагу в зрості не використовує. Наразі Василь класно виглядає, питання у тому чи вистачить цього темпу на весь поєдинок.

2-раунд: Активніше діє Ломаченко, поки Накатані не може дістати Василя, а от українець раз за разом проходить бар'єр довгих рук суперника і проводить свої атаки.

1-раунд: З першого раунду Ломаченко йде в атаку, декілька хороших випадів було в українця. Також бійці головами зіткнулися, розсічення в українця.

Бій розпочато!

Тепер Василь Ломаченко виходить на ринг! Зовсім скоро бій розпочнеться!

Накатані виходить на ринг!

Теофімо Лопес старший буде спостерігати за сьогоднішнім поєдинком.

Завершився останній бій андеркарду! Брент відмовився виходити на 9-й раунд! Перемогу здобув Жанібек Аліхманули.

До бою Ломаченко - Накатані залишилося зовсім трохи, відбуваються останні приготування.

Головні зірки сьогоднішнього шоу вже на арені.

Завершився бій андекарду між Джованні Сантільяном і Сесілом МакКалла. До бою Ломаченко - Накатані завершився один бій андеркарду.

Василь Ломаченко (14 - 2 - 0, КО 10) проведе рейтинговий бій у легкій вазі проти японця Масайосі Накатані (19 - 1 -0, KO 13).

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 червня, в Лас-Вегасі (США) на арені Virgins Hotel. Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою в цій новині.