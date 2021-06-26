Митрофанов: З мотивацією у Ломаченка все добре

Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов під час "Боксу без масок" на каналі Megogo Гонг поділився своїми думками стосовно поєдинку Ломаченко - Накатані.

Митрофанов захищатиме титул WBO Oriental

"Накатані - воїн, він буде йти до кінця, віддасть всього себе. Думаю, відступати не буде, як попередні “No mas” суперники Василя. Битиметься, незважаючи на біль. А боляче йому в цьому поєдинку буде.

З мотивацією у Васі все добре. Він завжди ставить за мету підкорювати нові вершини. Змагальний ефект присутній завжди - і під час тренувань, і під час боїв", - сказав Митрофанов.