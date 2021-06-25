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Красюк: Це буде справді круте боксерське шоу

Сьогодні 13:09 53 0
Красюк: Це буде справді круте боксерське шоу

Джерело - Чемпiон.

17 липня український боксер Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше захищатиме титул WBO Oriental у першій середній вазі. І на глядачів чекає видовищне боксерське шоу.

Митрофанов захищатиме титул WBO Oriental 

Про це сказав генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк

"Це буде справді круте боксерське шоу. Такого ми давно не робили. Нарешті, після вимушеної паузи, вечір боксу відбудеться із глядачами в залі. Ми готуємо для вболівальників видовищні поєдинки та VIP After Party. Тож 17 липня на вас чекає чудова локація, відомі гості та класний бокс. Поспішайте за квитками - їх всього тисяча!" - зазначив Красюк.

Медіапартнер події проєкт champion.com.ua. 

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