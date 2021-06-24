Джошуа: Я маю перемогти Усика, адже у мене немає іншого виходу

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) налаштований лише на перемогу над українським боксером Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я повинен захистити свої титули. Я буду тренуватися разом з Беном Віттакером і командою Великобританії, готуючись до чемпіонського бою, поки ці хлопці готуються до Олімпійських ігор. Я виграю у Усика, адже повинен, у мене немає іншого виходу.

Далі я піду до наступного бою за титул абсолюту. Так я знову на шляху до титулу абсолютного, і я підтримую олімпійських хлопців. Сподіваюся, наступний мій бій буде за звання абсолютного чемпіона. В 2021 і 2022 роках на боксерську арену буде звернено багато уваги", - сказав Джошуа.