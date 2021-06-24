 Джошуа: Я маю перемогти Усика, адже у мене немає іншого виходу | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Я маю перемогти Усика, адже у мене немає іншого виходу

Вчора 23:56 321 0
Британець готується до поєдинку в Олімпійському таборі Великої Британії
Джошуа: Я маю перемогти Усика, адже у мене немає іншого виходу
#Джошуа, #Усик

Джерело - TalkSport.

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) налаштований лише на перемогу над українським боксером Олександром Усиком (18-0, 13 КО). 

Про це заявив сам боксер.

"Я повинен захистити свої титули. Я буду тренуватися разом з Беном Віттакером і командою Великобританії, готуючись до чемпіонського бою, поки ці хлопці готуються до Олімпійських ігор. Я виграю у Усика, адже повинен, у мене немає іншого виходу.

Далі я піду до наступного бою за титул абсолюту. Так я знову на шляху до титулу абсолютного, і я підтримую олімпійських хлопців. Сподіваюся, наступний мій бій буде за звання абсолютного чемпіона. В 2021 і 2022 роках на боксерську арену буде звернено багато уваги", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, поєдинок Джошуа - Усик повинен відбутися 25 вересня в Лондоні.

Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.

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