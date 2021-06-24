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Берчельт: Ломаченко нокаутує Накатані

Сьогодні 21:55 172 0
Колишній чемпіон світу впевнений в успіху українця
Берчельт: Ломаченко нокаутує Накатані
#Ломаченко

Джерело - Fightnews.

Колишній чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт впевнений, що Василь Ломаченко нокаутує Масайосі Накатані.

Про це заявив сам Берчельт.

"Ломаченко - один з найкращих бійців pound-for-pound у світі. Йому просто потрібно битися в своєму стилі: використовувати боксерські навички, викидати удари і рухатися з боку в бік. Накатані буде націлений на те, щоб битися на дистанції, оскільки він дуже високий для легкого дивізіону і має дуже довгі руки. У бою з Лопесом ми бачили, наскільки високий Накатані - майже на голову вищий, ніж Теофімо.

Так що я думаю, він буде використовувати прямі удари, і це дозволить Ломаченку викидати комбінації крізь захист Накатані. А щоб обійти її, Ломаченко повинен використовувати джеб, викидати 1-2 обманні удари, а потім пробивати по корпусу.

Безсумнівно, Ломаченко переможе нокаутом у восьмому чи дев'ятому раунді. Накатані - дуже сміливий боєць, він не здається, але Ломаченко знаходиться на іншому рівні", - сказав Берчельт.

Поєдинок Ломаченко - Накатані має відбутися 26 червня в Лас-Вегасі.

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.

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