Берчельт: Ломаченко нокаутує Накатані

Колишній чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт впевнений, що Василь Ломаченко нокаутує Масайосі Накатані.

Про це заявив сам Берчельт.

"Ломаченко - один з найкращих бійців pound-for-pound у світі. Йому просто потрібно битися в своєму стилі: використовувати боксерські навички, викидати удари і рухатися з боку в бік. Накатані буде націлений на те, щоб битися на дистанції, оскільки він дуже високий для легкого дивізіону і має дуже довгі руки. У бою з Лопесом ми бачили, наскільки високий Накатані - майже на голову вищий, ніж Теофімо.

Так що я думаю, він буде використовувати прямі удари, і це дозволить Ломаченку викидати комбінації крізь захист Накатані. А щоб обійти її, Ломаченко повинен використовувати джеб, викидати 1-2 обманні удари, а потім пробивати по корпусу.

Безсумнівно, Ломаченко переможе нокаутом у восьмому чи дев'ятому раунді. Накатані - дуже сміливий боєць, він не здається, але Ломаченко знаходиться на іншому рівні", - сказав Берчельт.