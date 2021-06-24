Клімас пояснив, чому Ломаченко вирішив првоести бій з Накатані

Джерело - Top Rank.
Для колишнього чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка вибір суперника для наступного бою був зроблений не просто так.
Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.
"Ми дуже раді повернутися в Лас-Вегас. Ломаченко повернув свій бойовий настрій, він буде готовий вийти в ринг. Лома завжди жадає виклику. Він не бажає боксувати з будь-яким суперником.
Розумієте, Ломаченко хоче битися з кращим, з тими, хто може кинути йому виклик на рингу. Тому, коли спливло ім'я Накатані, він прийняв цей бій. 26 червня ми повернемося на ринг", - заявив Клімас.
Бій Ломаченка - Накатані має відбутися в ніч з 26 на 27 червня.
Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.