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Клімас пояснив, чому Ломаченко вирішив првоести бій з Накатані

Сьогодні 18:25 196 0
Менеджер прокоментував майбутню сутичку в легкій вазі
Клімас пояснив, чому Ломаченко вирішив првоести бій з Накатані
#Клімас, #Ломаченко

Джерело - Top Rank.

Для колишнього чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка вибір суперника для наступного бою був зроблений не просто так. 

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Ми дуже раді повернутися в Лас-Вегас. Ломаченко повернув свій бойовий настрій, він буде готовий вийти в ринг. Лома завжди жадає виклику. Він не бажає боксувати з будь-яким суперником.

Розумієте, Ломаченко хоче битися з кращим, з тими, хто може кинути йому виклик на рингу. Тому, коли спливло ім'я Накатані, він прийняв цей бій. 26 червня ми повернемося на ринг", - заявив Клімас.

Бій Ломаченка - Накатані має відбутися в ніч з 26 на 27 червня.

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.

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