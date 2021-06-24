 Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера | Бокс | Champion.com.ua
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Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера

Сьогодні 13:44 1185 0
Український боксер постав в образі героя популярного фільму
Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик опублікував фото в образі Джокера

Знімок він виклав на честь випуску власної колекції NFT - особливого типу криптовалюти. 

"Я дуже радий оголосити про свою першу офіційну колекцію NFT, яка скоро стане доступною", - написав Усик. 

Про поєдинок Ентоні Джошуа - Олександр Усик офіційно ще не оголошено. Очікується, що бій відбудеться у вересні.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє титулом WBA та IBF.

Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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