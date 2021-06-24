Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Олександр Усик опублікував фото в образі Джокера
Знімок він виклав на честь випуску власної колекції NFT - особливого типу криптовалюти.
"Я дуже радий оголосити про свою першу офіційну колекцію NFT, яка скоро стане доступною", - написав Усик.
Про поєдинок Ентоні Джошуа - Олександр Усик офіційно ще не оголошено. Очікується, що бій відбудеться у вересні.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє титулом WBA та IBF.
Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram