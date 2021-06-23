Накатані: Після перемоги над Ломаченком хочу реванш з Лопесом

Японський боксер Масайосі Накатані (19-1, 13 КО) у майбутньому поєдинку проти колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) розраховуватиме лише на перемогу.

Про це заявив сам боксер.

"Ломаченко - особливий боєць, від того, як я впораюся, залежить результат бою. Якщо виграю у Ломаченка, не думаю, що зможу провести реванш з Лопесом відразу, але я цього хочу. Мій план на бій з Ломаченком - перемогти. Кращий це бій у моїй кар'єрі - так. в ідеалі хотів би працювати у своєму темпі в першій половині бою і добитися нокауту в середині другої половини.

Після перемоги над Ломаченком хочу реванш з Лопесом. Проти Ломаченка хочу довести свою силу", - зазначив Накатані.