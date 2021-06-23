 Накатані: Після перемоги над Ломаченком хочу реванш з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Накатані: Після перемоги над Ломаченком хочу реванш з Лопесом

Вчора 23:40 455 0
Суперник українця розповів про свої майбутні плани
Накатані: Після перемоги над Ломаченком хочу реванш з Лопесом
Фото Boxing Scene
#Ломаченко, #Накатані

Джерело - Teiken.

Японський боксер Масайосі Накатані (19-1, 13 КО) у майбутньому поєдинку проти колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) розраховуватиме лише на перемогу.

Про це заявив сам боксер.

"Ломаченко - особливий боєць, від того, як я впораюся, залежить результат бою. Якщо виграю у Ломаченка, не думаю, що зможу провести реванш з Лопесом відразу, але я цього хочу. Мій план на бій з Ломаченком - перемогти. Кращий це бій у моїй кар'єрі - так. в ідеалі хотів би працювати у своєму темпі в першій половині бою і добитися нокауту в середині другої половини. 

Після перемоги над Ломаченком хочу реванш з Лопесом. Проти Ломаченка хочу довести свою силу", - зазначив Накатані.

Японський боксер поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів у 2019 році. 

Бій Ломаченка - Накатані має відбутися в ніч з 26 на 27 червня.

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.

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