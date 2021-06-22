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Навколо спорту

Ломаченко: Бій проти Накатані буде не таким, як усі мої інші поєдинки

Сьогодні 18:55 112 0
Українець розповів про підготовку до майбутнього бою
Ломаченко: Бій проти Накатані буде не таким, як усі мої інші поєдинки
#Накатані, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко заради майбутнього поєдинку проти японця Масаесі Накатані змінив свою систему підготовки.

Про це заявив сам боксер.

"Ми повинні готуватися за розкладом. Нам потрібно спати, їсти і тренуватися. Звичайно, цей бій буде не таким, як усі мої інші поєдинки. Ми змінили систему і всі тренування.

Актуально: Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція

Накатані - відмінний, топовий боксер. У нього є міць, почуття дистанції, хороший захист. Я давно оцінив все його навички і готуюся до бою, виходячи з цієї оцінки. Це нелегко, але ти завжди повинен залишатися зосередженим", - заявив Ломаченко.

Бій Ломаченка - Накатані має відбутися в ніч з 26 на 27 червня.

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