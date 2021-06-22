 Ломаченко: Вірив, що можу перемогти Лопеса однією рукою | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко: Вірив, що можу перемогти Лопеса однією рукою

Сьогодні 10:28 237 0
Василь Ломаченко прокоментував бій проти Теофімо Лопеса
Ломаченко: Вірив, що можу перемогти Лопеса однією рукою
#Ломаченко, #Лопес

Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко пригадав бій з Теофімо Лопесом.

Про це розповів сам український боксер.

"Я не пропустив від Лопеса і при цьому сам потрапив по ньому. Я на сто відсотків вірив, що можу перемогти однією рукою. Якщо ми говоримо про три останні, "чемпіонські" раунди, то я виграв два з них.

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Можу зрозуміти суддів. Це був дуже швидкий бій. Вони бачили пресинг в 12-му раунді, склали загальну картину бою в цьому раунді. Добре, я програв останню трихвилинку, але я виграв в "чемпіонських" раундах", - заявив Ломаченко.

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