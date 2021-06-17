Ф'юрі озвучив бажаний вага на третій бій з Вайлдером

Тайсон Ф'юрі впевнений, що нокаутує Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 нокаут) в майбутньому 24 липня поєдинку.

Про це заявив сам боксер.

"Я працюю над вагою і намагаюся набрати 136 кг до цього бою, тому що хочу завершити всі великим нокаутом.

Я вам гарантую, що це не триватиме довше, ніж минулого разу, тому що раніше у мене було всього 5-6 тижнів на те, щоб відпрацювати всі, що я з ним зроблю ", - зазначив Ф'юрі.