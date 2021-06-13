Ломаченко: Я впевнений, що вийду і покажу свій найкращий бокс

Василь Ломаченко планує показати свій найкращий бокс у поєдинку проти Масайоші Накатані.

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Про це розповів сам боксер.

"Всі 8 місяців - це було перезавантаження і підготовка до повернення. Продовжував тренуватися. Психологічні проблеми? Я не можу сказати, що у мене була психологічна яма, але момент психології присутній. Я багато переглянув в житті, багато своїх вчинків і моє коло спілкування. Справжні друзі після поразки залишилися. Є люди, яких я сам відсік.

Я впевнений, що вийду і покажу свій найкращий бокс. Мені пропонували спуститися в 130 фунтів і там шукати суперників. Але я відмовився. Мені тоді назвали прізвище Накатані. Я подумав і погодився. Вважаю, що це найкращий суперник для повернення. Для тієї мети, яку переслідую я. Це найкращий варіант", - сказав Ломаченко.