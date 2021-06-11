Арум: Реванш з Ломаченком - найкращий бій для Лопеса

Глава компанії Top Rank Боб Арум оцінив можливу організацію другого поєдинку між абсолютним чемпіоном в легкій вазі Теофімо Лопесом і українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів сам промоутер.

"Я говорив з менеджером Теофімо Девідом Макуотером, і у нього є кілька варіантів. Зокрема, за умови, що він захоче побитися в легкій вазі, найкращий бій, якщо він хоче pay-per-view, - це реванш з Ломаченком. Це була б хороша угода", - сказав Арум.