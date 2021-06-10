 Укрзалізниця відреагувала на небезпечну фотосесію Усика | Бокс | Champion.com.ua
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Укрзалізниця відреагувала на небезпечну фотосесію Усика

Сьогодні 14:13 429 0
Укрзалізниця прокоментувала небезпечну фотосесію Олександра Усика
Укрзалізниця відреагувала на небезпечну фотосесію Усика
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Укрзалізниця попросила українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) більше не фотографуватися на рейках.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців.

Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!

Актуально: Усик влаштував небезпечну фотосесію на залізниці

Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа.

І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Коли і де була зроблена фотографія не повідомляється, сам боксер поки публічно не коментував звернення залізничників.

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