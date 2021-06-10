Укрзалізниця відреагувала на небезпечну фотосесію Усика

Укрзалізниця попросила українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) більше не фотографуватися на рейках.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців.

Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!

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Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа.

І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.