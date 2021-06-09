Лопес: Хотів відрубати Ломаченку голову, тому що він вважав себе богом

Теофімо радий своєму нинішньому стану у світі боксу

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес у бою з Василем Ломаченком все зробив, щоб українець не знайшов свій ритм.

Про це заявив сам американець.

"Ментально я вважав, що Ломаченко вірив у свій власний хайп. Я ж не вірю у свій хайп. Мені здається, що Ломаченко вважав себе богом, тому я просто хотів відрубати йому голову. Ломаченко стає впевненим, коли входить в ритм. Я зробив все, щоб він не зміг знайти свій ритм. В результаті Ломаченко зрозумів, яке це - бути застиглим. Коли ти б'єшся з найкращими, ти стаєш кращим. І я вдячний за те, що у 23 роки опинився в такому становищі. У мене є багато козирів в рукаві, навіть за межами рингу. Мій вихід в ринг запам'ятається всім. Я молодий і голодний лев, молодий Сімба або називайте мене, як хочете", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Лопес не бачить сенсу у реванші з Ломаченком.