Перегляд бою буде доступний усім користувачам передплат ТБ і Кіно: Максимальна та Спорт

Джерело - Чемпіон.

Бій у легкій вазі між Василем Ломаченком та Масайосі Накатані, який відбудеться 27 червня 2021 року, в Україні ексклюзивно покаже MEGOGO.

Про це повідомляє пресслужба медісервісу.

Зазначимо, японець Масайосі Накатані провів перший професійний бій ще 2011 року. На своєму рахунку має 19 перемог та лише одну поразку, саме у бою проти Теофімо Лопеса два роки тому. Із останнім українець Василь Ломаченко минулого року виходив на ринг.

Спортсмени зустрінуться у Лас-Вегасі на арені Virgin Hotel. Чи вдасться Ломаченку одержати перемогу - стане відомо 27 червня, орієнтовний час початку події – 5:00 за київським часом.