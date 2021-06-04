Вайлдер хоче провести бій з Джошуа після перемоги над Ф'юрі

Американець бажає стати абсолютним чемпіоном світу

Джерело - Boxing News 24.

Колишній володар титулу WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 KOs) впевнений у своїй перемозі у бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Мені хочеться, щоб вони зберегли ту ж енергію, як коли вони намагалися організувати бій з Ф'юрі. Джошуа говорив, що йому все одно з ким битися, важливий - пояс. Ми змусимо їх дотримуватися цих слів", - зазначив Вайлдер.

Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 24 липня.

Раніше, менеджер Вайлдера назвав причину поразки боксера в реванші з Ф'юрі.