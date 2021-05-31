Промоутер назвав справжнього винуватця зриву бою Джошуа - Ф'юрі

Справжнім винуватцем зриву бою британських важковаговиків за титул абсолютного чемпіона світу є сам Тайсон Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

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"Я думаю, що бій Джошуа і Ф'юрі зірвали навмисно. Джошуа відчував, що Ф'юрі ніколи не хотів битися. Я не знаю. Я не особливо довіряю людям з боку Ф'юрі. Деякі люди не могли допустити, щоб цей бій відбувся. Вони хотіли зберегти якийсь контроль. Але коли вони кажуть, що цей бій може відбутися в грудні, хто знає?" - сказав Гірн.