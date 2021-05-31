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Промоутер назвав справжнього винуватця зриву бою Джошуа - Ф'юрі

Сьогодні 10:30 606 0
Едді Гірн прокоментував зрив бою Джошуа - Ф'юрі
Промоутер назвав справжнього винуватця зриву бою Джошуа - Ф'юрі
#Джошуа, #Ф’юрі

Джерело - espreso.tv.

Справжнім винуватцем зриву бою британських важковаговиків за титул абсолютного чемпіона світу є сам Тайсон Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

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"Я думаю, що бій Джошуа і Ф'юрі зірвали навмисно. Джошуа відчував, що Ф'юрі ніколи не хотів битися. Я не знаю. Я не особливо довіряю людям з боку Ф'юрі. Деякі люди не могли допустити, щоб цей бій відбувся. Вони хотіли зберегти якийсь контроль. Але коли вони кажуть, що цей бій може відбутися в грудні, хто знає?" - сказав Гірн.

У Ентоні Джошуа, який володіє поясами WBO, WBA, та IBF на 14 серпня було заплановано бій проти Тайсона Ф'юрі, який є чемпіоном WBC. Проте, суд змусив останнього провести до 15 вересня реванш із американцем Деонтеєм Вайлдером.

Також, Вайт хоче провести бій-реванш з Джошуа.

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