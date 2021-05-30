Гірн: Бій з Усиком дійсно складний і небезпечний для Джошуа

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) не буде насміхатися над українським боксером Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Джошуа думає, що Усик - це хороший бій. Він не виглядає сенсаційно в супертяжах, але, ймовірно, він стане краще, коли звикне до ваги і дивізіону. Це дійсно складний і небезпечний поєдинок. Думаю, Джошуа буде нещадний в цьому бою, він любить вчитися і битися з хорошими боксерами", - заявив промоутер.