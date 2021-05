Хейні - Лінарес: ОНЛАЙН

1-раунд: Придивлялися у першому раунді бійці один до одного. Хейні був трохи активнішим, саме він контролював центр рингу і декілька разів потужно пробив по корпусу.

Бій розпочався!

Тепер прийшов час Девіна Хейні з'явитися на арені!

Хорхе Лінарес виходить на ринг!

Jorge Linares is in the ring 🇻🇪



WATCH #HaneyLinares now: https://t.co/9EZSAW7DLA pic.twitter.com/15JLqY0eCQ