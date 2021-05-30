 Дэвид Хейни - Хорхе Линарес: смотреть онлайн чемпионскитй бой 30.05.2021 | Бокс | Champion.com.ua
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Хейні - Лінарес: ОНЛАЙН

Сьогодні 06:15 1932 0
Хейні - Лінарес: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

1-раунд: Придивлялися у першому раунді бійці один до одного. Хейні був трохи активнішим, саме він контролював центр рингу і декілька разів потужно пробив по корпусу.

Бій розпочався!

Тепер прийшов час Девіна Хейні з'явитися на арені!

Хорхе Лінарес виходить на ринг!

Лунає гімн Колумбії!

Девін Хейні та Хорхе Лінарес зовсім скоро розпочнуть поєдинок!

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (25-0, 15 КО) проведе поєдинок проти ексчемпіона світу Хорхе Лінареса (47-5, 29 КО).

Бій відбудеться у ніч із суботи на неділю, 30 травня. Орієнтовний початок - 6:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку у цій новині.

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