Хейні - Лінарес: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
1-раунд: Придивлялися у першому раунді бійці один до одного. Хейні був трохи активнішим, саме він контролював центр рингу і декілька разів потужно пробив по корпусу.
Бій розпочався!
Тепер прийшов час Девіна Хейні з'явитися на арені!
DEVIN HANEY RING WALK 🗣️#HaneyLinares pic.twitter.com/4Q2dY9Lqer— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 30, 2021
Хорхе Лінарес виходить на ринг!
Jorge Linares is in the ring 🇻🇪— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 30, 2021
WATCH #HaneyLinares now: https://t.co/9EZSAW7DLA pic.twitter.com/15JLqY0eCQ
Лунає гімн Колумбії!
Девін Хейні та Хорхе Лінарес зовсім скоро розпочнуть поєдинок!
Final preparations for Jorge Linares 🥊— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 30, 2021
🎥: @GoldenBoyBoxing
pic.twitter.com/qMUkHHHusb
Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (25-0, 15 КО) проведе поєдинок проти ексчемпіона світу Хорхе Лінареса (47-5, 29 КО).
Бій відбудеться у ніч із суботи на неділю, 30 травня. Орієнтовний початок - 6:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку у цій новині.