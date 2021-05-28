Вайт: Усик - несправжній претендент у суперважкій вазі

Британець вважає, що бій між Джошуа і Усиком буде дуже нудним

Джерело - Sky Sports.

Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа і претендентом на титул WBO Олександром Усиком буде не цікавим.

Про це заявив володар тимчасового титулу в суперважкій вазі за версією WBC Ділліан Вайт.

"Бій Джошуа - Усик - це мертвий бій. У суперваговиках Усик виглядає не дуже добре. З ким він проводив бої? С Чазом Візерспуном і Дереком Чісорою, і він жахливо виглядав в цих поєдинках. У нього просто немає сили удару. Так, він добре рухається, але не відмінно. У важкій вазі його руху були відмінними, але в супертяжах це не так. Його бій проти Чісори я подивився тільки шість раундом, і коли Дерек втомився, подумав, що це нісенітниця. Дерек був на ногах, а Усик навіть не зміг його зупинить. Він бив чисто, але Дерек пройшов через це все. Усик - несправжній претендент в суперважкій вазі. Є тільки кілька особливих боксерів, які в хевівейті повторили те, що робили у важкій вазі. Девід Хей - хороший боксер, але він не повторив, як і Енцо Маккарінеллі. Зате Евандер Холіфілд зробив це, але Усіку не вистачає стилю. Зараз він важить 105 кг, і він з усіх сил намагатиметься нести цю вагу по рингу, але це не зробило його ні на одну унцію сильніше", - зазначив Вайт.

Нагадаємо, після зриву бою між Джошуа і Тайсоном Ф'юрі WBO санкціонувала бій Усик - Джошуа.