Промоутер Ф'юрі заявив, що його колега все ускладнив і заплутав

Джерело - The Sun.

Промоутер Френк Воррен думає, що зрив бою між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) є по винні Едді Гірна.

Про це заявив сам Воррен.

"На початку року всі сторони, залучені в бій - бійці, промоутери, менеджери - підписали контракт про те, як будуть проходити переговори. В цій угоді був пункт, який дуже ясно давав зрозуміти, що стосовно Тайсона має місце арбітражна ситуація з Уайлдером. Всі знали про це. Там був ще один пункт про конфіденційність і про те, що ми будемо робити все заяви разом. За дуже короткий проміжок часу Едді Гірн порушив цю угоду. Щотижня щось було: анонси і так далі. Всі ці оголошення, які робив Хирн на регулярній основі, викликали велику плутанину. Усик написав WBO, а згодом і всім зацікавленим сторонам. Вони б подали в суд, якщо б переговори щодо бою між Джошуа і Ф'юрі тривали. Навіть якби ми виграли арбітраж з Вайлдером, Усик все одно подав би на нас в суд. Вони шукали б інший судову заборону, щоб зупинити переговори. Все це не було розглянуто і не доведено до чийогось уваги ", - зазначив Воррен.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі орієнтовно 24 липня проведе третій бій з екс-чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Раніше повідомлялося, що WBO санкціонувала бій Усик - Джошуа. Команди боксерів ведуть переговори про дату проведення поєдинку.